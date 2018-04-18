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Более 20 поездов «Москва» начнут курсировать на фиолетовой ветке метро до конца года
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Более 20 поездов «Москва» начнут курсировать на фиолетовой ветке метро до конца года 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Свыше 20 поездов нового поколения «Москва» начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена до конца 2018 г., сообщает официальный портал мэра столицы.
«33 поезда вышли на Таганско-Краснопресненскую линию в 2017 г., еще 10 — в первом квартале этого года. До конца 2018 г. мы ожидаем поставку еще 23 новых составов. Таким образом, подвижной состав наиболее востребованной линии метро будет обновлен на 80% в рекордные сроки (менее чем за два года)», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
В настоящее время в Московском метрополитене теперь курсируют 43 поезда «Москва» нового поколения. Инновационные составы перевозят пассажиров на самой загруженной линии столичной подземки — Таганско-Краснопресненской.
«К концу 2019 г. составы, следующие по фиолетовой ветке, полностью заменят поездами «Москва», — добавил заммэра.
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