Более 20 поездов «Москва» начнут курсировать на фиолетовой ветке метро до конца года

Свыше 20 поездов нового поколения «Москва» начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена до конца 2018 г., сообщает официальный портал мэра столицы.

Максима Ликсутова. «33 поезда вышли на Таганско-Краснопресненскую линию в 2017 г., еще 10 — в первом квартале этого года. До конца 2018 г. мы ожидаем поставку еще 23 новых составов. Таким образом, подвижной состав наиболее востребованной линии метро будет обновлен на 80% в рекордные сроки (менее чем за два года)», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В настоящее время в Московском метрополитене теперь курсируют 43 поезда «Москва» нового поколения. Инновационные составы перевозят пассажиров на самой загруженной линии столичной подземки — Таганско-Краснопресненской.

«К концу 2019 г. составы, следующие по фиолетовой ветке, полностью заменят поездами «Москва», — добавил заммэра.