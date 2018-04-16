Праздничные фейерверки 9 мая запустят в 15 столичных парках

Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00. За пять минут орудия дадут более 80 тысяч залпов. Небо над Москвой украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

Причем каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. 9 мая салюты запустят в «Сокольниках», Парке Горького, "Эрмитаже" , «Кузьминках», Таганском, Бабушкинском и других парках. Их перечень можно посмотреть здесь.

На каждой из площадок будет своя праздничная программа 9 мая. Сейчас она в разработке, и москвичи могут помочь, проголосовав за то или иное мероприятие в проекте «Активный гражданин». Среди вариантов концерты с песнями военных лет, выступления исполнителей классической и современной музыки, показы военно-патриотических фильмов, а также уроки ретротанцев.