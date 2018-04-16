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Праздничные фейерверки 9 мая запустят в 15 столичных парках
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Праздничные фейерверки 9 мая запустят в 15 столичных парках 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00. За пять минут орудия дадут более 80 тысяч залпов. Небо над Москвой украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.
Причем каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. 9 мая салюты запустят в «Сокольниках», Парке Горького, "Эрмитаже", «Кузьминках», Таганском, Бабушкинском и других парках. Их перечень можно посмотреть здесь.
На каждой из площадок будет своя праздничная программа 9 мая. Сейчас она в разработке, и москвичи могут помочь, проголосовав за то или иное мероприятие в проекте «Активный гражданин». Среди вариантов концерты с песнями военных лет, выступления исполнителей классической и современной музыки, показы военно-патриотических фильмов, а также уроки ретротанцев.
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