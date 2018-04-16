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Сколько стоят квартиры в районе станций метро
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Сколько стоят квартиры в районе станций метро 

Казанский Портал 58 минут назад
Фото: Казанский Портал
Редакция e-Kazan.ru подготовила классический обзор стоимости квадратного метра в районах Казани. В этот раз речь пойдет о квартирах, которые находятся рядом со станциями метро. «Дубравную» в расчет не берем — ее ведь еще никто не открывал. Чем ниже станция в тексте, тем она «дороже».
Дешевле всего (и это ожидаемо) обосноваться в районе конечной станции казанского метрополитена. Квадратный метр жилья рядом с «Авиастроительной» стоит в среднем 64 133 рубля.
Стать соседом станции метро «Северный вокзал» немного сложнее. Один «квадрат» оценивается в 66 890 рублей.
Жизнь в районе станции «Проспект Победы» дарит бонус — близость нескольких торговых комплексов. Хотя для кого-то это минус: бесконечный поток машин под окнами — та еще радость. Квадратный метр квартиры здесь обойдется в 67 308 рублей.
По каким-то причинам «квадрат» жилья у станции метро «Горки» чуть дороже — 68 057 рублей.
Станции «Яшьлек» и «Аметьево» далеки друг от друга географически, но близки душой. Квадратные метры здесь стоят почти одинаково: 69 891 и 70 224 рубля соответственно.
Станция метро с поэтичным названием «Козья слобода» делит рейтинг на топ и всех остальных. Квартиры в районе «Тандема» и КГЭУ недешевые — 75 527 рублей за «квадрат». Дороже только у тройки ниже.
«Суконная слобода» была обречена на успех. Центр близко, вокруг симпатичные улицы, а недалеко прекрасный театр кукол «Экият». Поэтому расставаться с 76 397 рублями за каждый квадратный метр жилья не очень больно. Больно отдавать 64 133 рубля за соседство со станцией «Авиастроительная».
Осесть в районе станции метро «Площадь Тукая» ужасно дорого. Цены на квартиры здесь не кусаются, а дают легкую пощечину. Средняя цена «квадрата» — 81 247 рублей.
Первое место предсказуемо достается станции метро «Кремлевская». И дело даже не в транспортной доступности. «Кремлевская» находится в центре планеты (ладно, Казани), окружена достопримечательностями, кафе и ресторанами. Стоимость квадратного метра жилья в районе станции — 85 944 рубля — кажется оправданной.
Информация предоставлена порталом недвижимости domofond.ru.
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