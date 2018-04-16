Праздничные фейерверки запустят в 15 парках Москвы в День Победы

В 15 столичных парках запустят фейерверки 9 мая в 22:00. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщил сайт мэра Москвы

Шоу будет длиться около 15 минут. За это время запустят около 80 тысяч залпов. Посмотреть пиротехническое шоу москвичи смогут в «Сокольниках», Парке Горького, Таганском, Бабушкинском и других парках.

Каждый парк подготовил свой собственный сценарий фейерверков. Например, в Бабушкинском выпустят девять тысяч залпов, а в парке «Сокольники» на высоте 100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы.

Общая развлекательная программа празднования Дня Победы в парках пока прорабатывается. Жители Москвы могут принять участие в этом, проголосовав за мероприятия на сайте проекта «Активный гражданин».

Власти подмосковного Реутова 9 апреля сообщили, что поздравят каждого ветерана города с Днем Победы. В праздничные дни каждому из них вручат подарки, а также пригласят на концерт в молодежном

культурно-досуговом

центре.