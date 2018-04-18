Москвичи выбрали праздничные мероприятия в День Победы в парках столицы

Горожане смогли проголосовать по программам 18 парков Москвы и выбрать до трех активностей в каждом из них.

Как сообщили в пресс-службе проекта, по итогам голосования основными площадками для празднования в этом году станут Парк Горького (32,46%), парк Победы на Поклонной горе (20,66%), парк «Сокольники» (18,38%) и Измайловский парк.

При этом большинство горожан 9 мая хотели бы посетить концерты исполнителей песен военных лет. Около 21,1% москвичей проголосовали за то, чтобы в столичных парках были организованы праздничные фейерверки. Проведение фотовыставок о войне в городских зонах отдыха поддержали 13,12% участников. На четвертом месте по популярности — показы художественных фильмов о войне. 9,34% предпочли, чтобы в программе празднования 9 мая были мастер-классы для детей. Остальные активности набрали менее 9% голосов.

Еще более 800 жителей столицы предложили свои идеи по празднованию Дня Победы. Большинство из них предлагали организовать полевые кухни с традиционной кашей, выступления оркестров духовых инструментов, а также театрализованные представления с элементами исторической реконструкции.

Ранее Сергей Собянин предложил москвичам поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы именными открытками.

Форма открытки размещена на персональном сайте мэра. В нее нужно вписать фамилию, имя и отчество ветерана, место его службы, боевые награды, а также поздравительный текст. К тексту можно прикрепить фотографию или картинку. Также можно заполнить открытку для всех ветеранов.

Собянин отметил, что май 1945 года вернул людям мир, надежду и простые радости жизни, поэтому День Победы будет любимым праздником для россиян.