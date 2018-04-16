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Праздничные фейерверки в День Победы запустят в 15 парках Москвы
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Праздничные фейерверки в День Победы запустят в 15 парках Москвы 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Более 80 тыс. залпов прогремят в столице 9 мая 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время орудия дадут более 80 тыс. залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.
Как поясняется, в настоящее время в столичных парках прорабатывают детальную праздничную программу ко Дню Победы. Горожане могут помочь в этом, проголосовав за то или иное мероприятие в проекте «Активный гражданин». Среди вариантов концерты, на которых прозвучат песни военных лет, выступления исполнителей классической и современной музыки, показы военно-патриотических фильмов, а также уроки ретротанцев.
В материале дается перечень парков, в которых можно будет 9 мая посмотреть праздничный фейерверк: парк «Красная Пресня»; Таганский парк; сад «Эрмитаж»; сад им. Н. Баумана; Парк Горького; Лианозовский парк; Бабушкинский парк; парк «Сокольники»; Измайловский парк; Перовский парк; Сиреневый сад; парк «Садовники»; парк 50-летия Октября; Воронцовский парк и основная территория парка «Кузьминки».
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