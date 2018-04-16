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Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
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Пешеходный сухой фонтан откроют на территории спорткомплекса «Лужники» во время ЧМ‑2018 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
На территории спортивного комплекса «Лужники» откроют пешеходный сухой фонтан, который днем будет работать в танцующем режиме, а вечером там будет происходить световое шоу, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
«Сухой фонтан строится возле метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра в «Лужниках» (улица Лужники, 24). Сейчас мы уже монтируем его водную чашу. В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара», — сказал сотрудник пресс-службы АО «Лужники».
Из водной чаши площадью 324 квадратных метра будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 метра. Для создания светового эффекта планируется использовать несколько сотен встроенных в основание фонтана лампочек. Каждые 10 секунд они будут менять свой оттенок — от холодного белого до яркого неонового.
«Надеемся, что наш пешеходный фонтан станет одним из любимых аттракционов у москвичей и гостей города. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть», — добавил сотрудник пресс-службы.
В начале июня фонтан планируется запускать в тестовом режиме, а постоянно он начнет работать после открытия чемпионата мира по футболу. Первый матч мундиаля — между Россией и Саудовской Аравией — состоится на стадионе «Лужников» 14 июня в 18:00.
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