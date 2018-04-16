Более 22 тыс. работников столичного транспортного комплекса готовят объекты инфраструктуры к лету

Более 22 тыс. работников столичного транспортного комплекса привлечены к подготовке инфраструктуры к летнему сезону. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

«Более 22 тыс. работников транспортного комплекса задействованы в подготовке инфраструктуры к лету. Так, после зимы сотрудники метро очищают фасады, приводят в порядок остекление вестибюлей, лестницы, а также другие участки пассажирских зон. Уборка уже закончилась на 35 станциях, например на «Проспекте Вернадского», «Маяковской», «Партизанской», «Ломоносовском проспекте» и «Академической». К концу апреля в порядок будут приведены все станции метро и МЦК», — сказал М. Ликсутов.

Также весеннюю уборку и обновление проводят в электродепо столичной подземки — производится окраска ограждений, промываются фасады зданий, благоустраиваются газоны и цветники. Шпалы на путях метро очищают от горюче-смазочных материалов, а киоски и вентиляционные шахты моют и заново красят. Всего в весенней уборке принимают участие более 9 тыс. сотрудников метрополитена.

В тоже время на территориях автопарков и депо наземного городского транспорта обустраивают газоны, а также убирают ремонтные и производственные помещения. К началу мая 13 тыс. сотрудников Мосгортранса приведут в порядок 570 павильонов ожидания и остановок общественного транспорта. Они также отмоют и заново покрасят более 2,1 тыс. опор трамвайной и троллейбусной контактной сети. Всего в уборке будет задействовано 200 единиц спецтехники.

Кроме того, инфраструктуру к летнему сезону обновляют и пригородные железнодорожные перевозчики. Турникетные павильоны, здания вокзалов и платформы моют и красят. Асфальтовое покрытие платформ ремонтируют, а прилегающую к ним территорию благоустраивают.

М. Ликсутов добавил, что генеральная уборка коснется и светофоров — их очистят от грязи и реагентов.