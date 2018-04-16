Ещё
Более 22 тыс. работников столичного транспортного комплекса готовят объекты инфраструктуры к лету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 22 тыс. работников столичного транспортного комплекса готовят объекты инфраструктуры к лету 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более 22 тыс. работников столичного транспортного комплекса привлечены к подготовке инфраструктуры к летнему сезону. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«Более 22 тыс. работников транспортного комплекса задействованы в подготовке инфраструктуры к лету. Так, после зимы сотрудники метро очищают фасады, приводят в порядок остекление вестибюлей, лестницы, а также другие участки пассажирских зон. Уборка уже закончилась на 35 станциях, например на «Проспекте Вернадского», «Маяковской», «Партизанской», «Ломоносовском проспекте» и «Академической». К концу апреля в порядок будут приведены все станции метро и МЦК», — сказал М. Ликсутов.
Также весеннюю уборку и обновление проводят в электродепо столичной подземки — производится окраска ограждений, промываются фасады зданий, благоустраиваются газоны и цветники. Шпалы на путях метро очищают от горюче-смазочных материалов, а киоски и вентиляционные шахты моют и заново красят. Всего в весенней уборке принимают участие более 9 тыс. сотрудников метрополитена.
В тоже время на территориях автопарков и депо наземного городского транспорта обустраивают газоны, а также убирают ремонтные и производственные помещения. К началу мая 13 тыс. сотрудников Мосгортранса приведут в порядок 570 павильонов ожидания и остановок общественного транспорта. Они также отмоют и заново покрасят более 2,1 тыс. опор трамвайной и троллейбусной контактной сети. Всего в уборке будет задействовано 200 единиц спецтехники.
Кроме того, инфраструктуру к летнему сезону обновляют и пригородные железнодорожные перевозчики. Турникетные павильоны, здания вокзалов и платформы моют и красят. Асфальтовое покрытие платформ ремонтируют, а прилегающую к ним территорию благоустраивают.
М. Ликсутов добавил, что генеральная уборка коснется и светофоров — их очистят от грязи и реагентов.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин обратился к В.Путину с просьбой о создании в Москве научно-производственного кластера Дептранс: Доход заммэра Москвы М.Ликсутова в 2017 г. получен от продажи квартиры и автомобиля П.Бирюков: Порядка 1,5 млн москвичей принимают участие в первом общегородском субботнике
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ257
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа104
Глава Франции выдвинул обвинение России701
Эксперты обрадовали россиян207
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ40
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение