Пиротехническое шоу: где 9 Мая посмотреть фейерверк 

Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.
Посмотреть на фейерверки, которые организует Департамент культуры города Москвы, можно в «Сокольниках», Парке Горького, Таганском, Бабушкинском и других парках.
«Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. Одно из самых красочных представлений горожан ждет в Бабушкинском парке — там выпустят до девяти тысяч залпов. В небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы. А в «Сокольниках» на высоте 100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
Сейчас парки Москвы прорабатывают детальную праздничную программу ко Дню Победы. Горожане могут помочь в этом, проголосовав за то или иное мероприятие в проекте «Активный гражданин». Среди вариантов концерты, на которых прозвучат песни военных лет, выступления исполнителей классической и современной музыки, показы военно-патриотических фильмов, а также уроки ретротанцев.
Парки, где запустят фейерверки 9 Мая Центральный округ:
— парк «Красная Пресня»;
— Таганский парк;
— сад «Эрмитаж»;
— сад имени Баумана;
— Парк Горького.
Северо-Восточный округ:
— Лианозовский парк;
— Бабушкинский парк.
Восточный округ:
— парк «Сокольники»;
— Измайловский парк;
— Перовский парк;
— Сиреневый сад.
Южный округ:
— парк «Садовники».
Западный округ:
— парк 50-летия Октября.
Юго-Западный округ:
— Воронцовский парк.
Юго-Восточный округ:
— основная территория парка «Кузьминки».
Как запускать фейерверки в городе