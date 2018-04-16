Пиротехническое шоу: где 9 Мая посмотреть фейерверк

Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

Посмотреть на фейерверки, которые организует Департамент культуры города Москвы , можно в «Сокольниках», Парке Горького, Таганском, Бабушкинском и других парках.

«Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. Одно из самых красочных представлений горожан ждет в Бабушкинском парке — там выпустят до девяти тысяч залпов. В небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы. А в «Сокольниках» на высоте 100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Сейчас парки Москвы прорабатывают детальную праздничную программу ко Дню Победы. Горожане могут помочь в этом, проголосовав за то или иное мероприятие в проекте «Активный гражданин». Среди вариантов концерты, на которых прозвучат песни военных лет, выступления исполнителей классической и современной музыки, показы военно-патриотических фильмов, а также уроки ретротанцев.

Парки, где запустят фейерверки 9 Мая Центральный округ:

— парк «Красная Пресня»;

— Таганский парк;

— сад имени Баумана;

— Парк Горького.

Северо-Восточный округ:

— Лианозовский парк;

— Бабушкинский парк.

Восточный округ:

— парк «Сокольники»;

— Измайловский парк;

— Перовский парк;

— Сиреневый сад.

Южный округ:

— парк «Садовники».

Западный округ:

— парк 50-летия Октября.

Юго-Западный округ:

— Воронцовский парк.

Юго-Восточный округ:

— основная территория парка «Кузьминки».

Как запускать фейерверки в городе