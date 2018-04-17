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В Москве пассажир трамвая избил полицейского
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В Москве пассажир трамвая избил полицейского 

Свободная пресса 14 минут назад
Молодой человек избил капитана полиции в московском трамвае.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл накануне вечером на Ярославском шоссе российской столицы.
Согласно предварительной информации, после того как полицейский сдал смену, он сел в трамвай № 76 и отправился домой.
Следом за ним в транспорт, не платя за проезд, вошёл 25-летний молодой человек и начал оскорблять сотрудника правоохранительных органов.
32-летний капитан полиции задержал пассажира. Последнему это не понравилось, поэтому он набросился на стража порядка и ударил его по лицу.
Дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, а пострадавший сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован для осмотра в одну из столичных клиник.
По факту случившегося проводятся служебная и доследственная проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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