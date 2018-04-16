Традиционный парад трамваев пройдет в центре Москвы 21 апреля

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Более 60 мест в Москве откроются для экскурсий в Дни культурного наследия

Пять железнодорожных путепроводов построят в Москве до 2020 года

В День Космонавтики в 12 детских технопарках Москвы пройдут гагаринские уроки