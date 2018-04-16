Традиционный парад трамваев пройдет в центре Москвы 21 апреля 

Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, колонна трамваем пройдет по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Яузскому и Покровскому бульварам. А с 12:00 до 15:00 трамваи выставят на Чистопрудном бульваре. На выставке москвичи увидят раритетную технику, а также трамвай нового поколения «Витязь-М». Все вагоны можно будет осмотреть внутри и сфотографировать. Также гостей ждут конкурсы и викторины, посвященные истории развития столичной трамвайной сети.