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Традиционный парад трамваев пройдет в центре Москвы 21 апреля
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Традиционный парад трамваев пройдет в центре Москвы 21 апреля 

Авторадио 1 час назад
Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, колонна трамваем пройдет по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Яузскому и Покровскому бульварам. А с 12:00 до 15:00 трамваи выставят на Чистопрудном бульваре. На выставке москвичи увидят раритетную технику, а также трамвай нового поколения «Витязь-М». Все вагоны можно будет осмотреть внутри и сфотографировать. Также гостей ждут конкурсы и викторины, посвященные истории развития столичной трамвайной сети.
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