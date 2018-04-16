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Около 1,5 миллиона москвичей вышли на субботник 14 апреля
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Около 1,5 миллиона москвичей вышли на субботник 14 апреля 

Авторадио 1 час назад
Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, жители столицы провели уборку в дворах, парках, скверах и на своих предприятиях. В 23 столичных парках после уборки территорий проводились мастер-классы, спортивные эстафеты и танцы. Напомним, следующий субботник состоится 21 апреля. За два дня планируется убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, привести в порядок свыше восьми тысяч фонарей, покрасить более 430 тысяч метров ограждений, более пяти тысяч контейнеров и более 50 тысяч урн.
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