Около 1,5 миллиона москвичей вышли на субботник 14 апреля 

Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, жители столицы провели уборку в дворах, парках, скверах и на своих предприятиях. В 23 столичных парках после уборки территорий проводились мастер-классы, спортивные эстафеты и танцы. Напомним, следующий субботник состоится 21 апреля. За два дня планируется убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, привести в порядок свыше восьми тысяч фонарей, покрасить более 430 тысяч метров ограждений, более пяти тысяч контейнеров и более 50 тысяч урн.