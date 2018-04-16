Эскалатор на станции метро «Бабушкинская» закрыли на ремонт до начала июня

Эскалатор на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена закрыли на ремонт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Один из трех эскалаторов, расположенных в переходе станции метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии, выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Во время ремонта пассажиры могут воспользоваться смежными эскалаторами», — пояснили в пресс-службе.

В метрополитене отметили, что ремонт эскалатора является обязательным требованием безопасности работы подземки. Ремонт планируется завершить в начале июня 2018 г.