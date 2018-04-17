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Сильные дожди прогнозируют в Москве до четверга
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Сильные дожди прогнозируют в Москве до четверга 

Москва24 18 часов назад
Фото: Москва24
Сильные дожди обрушатся на столицу в ближайшие двое суток, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Синоптики прогнозируют порядка 16 миллиметров осадков с вечера вторника, 17 апреля, до вечера четверга, 19 апреля. Это равно примерно 36 процентам апрельской нормы. Основная часть придется на первую половину дня 18 апреля, когда выпадет до 9 миллиметров осадков.
Прошедший минувшей ночью дождь с грозой принес городу десятую часть месячной нормы. Всего за апрель в Москве выпало 13 миллиметров осадка — почти 30 процентов от месячной нормы. В среду в столичном регионе немного похолодает, днем 18 и 19 апреля столбики термометров покажут отметку в 13–15 градусов. В пятницу, 20 апреля, осадков не ожидается, температура не поднимется выше 14 градусов. В выходные еще немного похолодает и возобновятся дожди.
16 апреля погода в Москве побила температурный рекорд последних 70 лет. Воздух на станции ВДНХ прогрелся до более чем 20 градусов.
Специалисты также рассказали о прогнозах на май. Температура в европейской части России превысит норму. В последнем весеннем месяце будет намного теплее, чем в прошлом году, но похолодание до минусовых показателей тоже возможно.
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