Первая весенняя гроза ожидается в столице в ночь на среду

Первая весенняя гроза ожидается в Москве в ночь на среду, всего за сутки выпадет до 27 мм осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Как уточняется, 17 апреля воздух в столице прогреется до 15-17 градусов тепла, по области 12-17 градусов. К вечеру начнется дождь, на город может выпасть от 2 до 7 мм осадков.

«В ночь на 18 апреля дождь в Московском регионе усилится, возможна гроза. Днем 18 апреля дождь постепенно ослабеет и вечером прекратится. По прогнозу, суммарное количество осадков в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля составит 9-22 мм, местами до 27 мм. 18 апреля ночь теплая, 10-12 градусов, и днем в городе 13-15, по области 10-15 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать началу мая», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что начиная с четверга температура воздуха станет понижаться: ночью 1-6 градусов и днем 10-15 градусов. Существенных осадков не ожидается.