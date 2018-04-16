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Первая весенняя гроза ожидается в столице в ночь на среду
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Первая весенняя гроза ожидается в столице в ночь на среду 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Фото: РИАМО
Первая весенняя гроза ожидается в Москве в ночь на среду, всего за сутки выпадет до 27 мм осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Как уточняется, 17 апреля воздух в столице прогреется до 15-17 градусов тепла, по области 12-17 градусов. К вечеру начнется дождь, на город может выпасть от 2 до 7 мм осадков.
«В ночь на 18 апреля дождь в Московском регионе усилится, возможна гроза. Днем 18 апреля дождь постепенно ослабеет и вечером прекратится. По прогнозу, суммарное количество осадков в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля составит 9-22 мм, местами до 27 мм. 18 апреля ночь теплая, 10-12 градусов, и днем в городе 13-15, по области 10-15 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать началу мая», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что начиная с четверга температура воздуха станет понижаться: ночью 1-6 градусов и днем 10-15 градусов. Существенных осадков не ожидается.
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