Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу

Подмосковье и Москве в пятницу ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 25 градусов, сообщает РИАМО

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22 — 24 градуса, по области 20 — 25 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Также ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 40%. Атмосферное давление в средине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.