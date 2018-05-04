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Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу
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Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве в пятницу ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 25 градусов, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22 — 24 градуса, по области 20 — 25 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Также ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 40%. Атмосферное давление в средине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.
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