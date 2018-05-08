Ещё
Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Московском регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются во вторник в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов.
В ночь на среду температура воздуха в столице опустится до плюс 9 — 11 градусов, местами пройдет небольшой дождь. По области ночью будет от 6 до 11 градусов тепла.
ТАСС: последние новости
Движение ограничат в центре Москвы в связи с инаугурацией президента России Цикл лекций о метро стартует 15 мая в честь дня рождения подземки В строящийся московский храм привезли чудотворную икону из Киева
Комментарии  Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1249
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом335
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли18
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ158
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина300
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение