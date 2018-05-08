Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются во вторник в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Подмосковье во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов.

В ночь на среду температура воздуха в столице опустится до плюс 9 — 11 градусов, местами пройдет небольшой дождь. По области ночью будет от 6 до 11 градусов тепла.