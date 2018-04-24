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Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник
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Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 11 градусов, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области — 6-11 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Также ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.
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