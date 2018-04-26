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Облачная погода и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг
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Облачная погода и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИАМО
Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла, сообщает РИАМО.
"По сведениям Метеобюро Москвы и области днем 26 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь различной интенсивности, который наиболее вероятен в первой половине дня. Максимальная температура воздуха в столице составит 12-14 градусов, по области 10-15", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Также ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, к вечеру его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже привычных значений на десяток единиц. Относительная влажность воздуха около 70%.
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