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Кратковременные дожди и до 15 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг
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Кратковременные дожди и до 15 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, температура воздуха может подняться до 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в северо-западной части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 13-15 градусов, по области — от 10 до 15 градусов», — говорится в сообщении.
Как добавляется на сайте, ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормального. Относительная влажность около 60%.
«В Москве и в области влажно-ветреная погода, атмосферное давление пониженное. В такую погоду недомогание или ухудшение самочувствия могут наблюдаться у людей с сердечной и легочной недостаточностью, бронхиальной астмой. Возможно обострение воспалительных заболеваний суставов и кожи. При ветреной погоде у людей с психоэмоциональными нарушениями может появиться чувство необъяснимой тревоги и беспокойства», — заключается на сайте.
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