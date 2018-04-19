Кратковременные дожди и до 15 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг

Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в четверг в Москве Подмосковье , температура воздуха может подняться до 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в северо-западной части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 13-15 градусов, по области — от 10 до 15 градусов», — говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормального. Относительная влажность около 60%.

«В Москве и в области влажно-ветреная погода, атмосферное давление пониженное. В такую погоду недомогание или ухудшение самочувствия могут наблюдаться у людей с сердечной и легочной недостаточностью, бронхиальной астмой. Возможно обострение воспалительных заболеваний суставов и кожи. При ветреной погоде у людей с психоэмоциональными нарушениями может появиться чувство необъяснимой тревоги и беспокойства», — заключается на сайте.