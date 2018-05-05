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Гроза и до плюс 26 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
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Гроза и до плюс 26 градусов ожидается в Московском регионе в субботу 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: MosDay.ru
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. Погода будет по-настоящему летняя. Пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы. Температура воздуха в Москве прогреется до 24-26 градусов жары, по области она будет в пределах 22-27 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50%.
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