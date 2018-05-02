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Дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в среду
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Дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в среду 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В среду в Москве и Подмосковье ожидается до 27 градусов тепла, однако во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Погода будет по-настоящему летняя. Во второй половине дня с развитием конвективных явлений местами пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы. Температура воздуха в Москве прогреется до 25-27 градусов жары, по области она будет в пределах 22-27 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, во второй половине дня возможны порывы до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45%.
Синоптики отмечают, что погодные условия в Московском регионе будут в целом комфортные. Лишь грозовая деятельность и порывистый ветер даже у здоровых людей могут спровоцировать ухудшение настроения и повышенную утомляемость, а у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами погода может спровоцировать депрессивное состояние.
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