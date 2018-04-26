Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе на выходных

«В пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный. С воскресенья поменяется на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночные температуры от плюс 2 градусов по области, до плюс 7 градусов в центре Москвы и днем плюс 12 — плюс 17 градусов», — сказал Цыганков.

Он отметил, что в четверг ожидается облачная погода с дождем. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а в отдельных местах порывы ветра могут достигать до 12 метров в секунду.