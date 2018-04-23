Безоблачная погода и до 8 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник

Безоблачная и ветреная погода ожидается в Москве Подмосковье в понедельник, максимальная температура воздуха составит лишь 8 градусов тепла, сообщает РИАМО

"После некомфортных выходных погода в первый день рабочей недели порадует жителей Московского региона. Небо расчистится от облаков, выглянет солнце, но с северо-запада продолжится поступление холодного воздуха, и температура в послеполуденные часы в Москве прогреется лишь до 6-8, по области до 3-8 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Также ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

На сайте отмечается, что неустойчивый характер погоды может стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми патологиями.