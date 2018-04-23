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Безоблачная погода и до 8 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник
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Безоблачная погода и до 8 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Безоблачная и ветреная погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, максимальная температура воздуха составит лишь 8 градусов тепла, сообщает РИАМО.
"После некомфортных выходных погода в первый день рабочей недели порадует жителей Московского региона. Небо расчистится от облаков, выглянет солнце, но с северо-запада продолжится поступление холодного воздуха, и температура в послеполуденные часы в Москве прогреется лишь до 6-8, по области до 3-8 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Также ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.
На сайте отмечается, что неустойчивый характер погоды может стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми патологиями.
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