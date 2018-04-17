В Москву возвращаются снег и заморозки

Синоптики пообещали возвращение в столичный регион снега и заморозков в начале следующей недели. Похолодание в Москву принесет североатлантический циклон. В ночь на понедельник местами в столице ожидается мокрый снег и заморозки. На дорогах возможна слабая гололедица. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в центре погоды «Фобос».

«В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремят к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — рассказали синоптики.

Вторник, 17 апреля, по данным метеорологов, станет последним аномально теплым днем. Уже со среды Москву затянут обложные дожди. При этом наибольшее количество осадков ожидается в 18 апреля и в субботу, 21 апреля.

Температура воздуха вернется в климатическое русло середины весны. В Москве до конца недели будет около 9-13 градусов тепла.