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В Москву возвращаются снег и заморозки
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В Москву возвращаются снег и заморозки 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики пообещали возвращение в столичный регион снега и заморозков в начале следующей недели. Похолодание в Москву принесет североатлантический циклон. В ночь на понедельник местами в столице ожидается мокрый снег и заморозки. На дорогах возможна слабая гололедица. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в центре погоды «Фобос».
«В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремят к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — рассказали синоптики.
Вторник, 17 апреля, по данным метеорологов, станет последним аномально теплым днем. Уже со среды Москву затянут обложные дожди. При этом наибольшее количество осадков ожидается в 18 апреля и в субботу, 21 апреля.
Температура воздуха вернется в климатическое русло середины весны. В Москве до конца недели будет около 9-13 градусов тепла.
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