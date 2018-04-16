Синоптики обещают в понедельник в Москве рекордное потепление

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Температура в Москве в понедельник может побить рекорд для этого дня, установленный в 1920 году, когда воздух в городе прогрелся до 21 градуса, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

"В Москве температура ожидается на уровне рекордных значений: мы прогнозируем повышение температуры в Москве до плюс 19 — плюс 21 градуса, в Подмосковье — плюс 17 — плюс 22 градуса", — сказал РИА Новости специалист «Фобос».

Последний раз в этот день температура в Москве достигала 21 градуса 16 апреля 1920 года, таким образом может быть побит почти столетний рекорд, уточнили в «Фобосе».

По данным центра погоды, большую часть понедельника столичный регион будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. При переменной облачности погода будет без осадков, но ближе к вечеру, с приближением тёплого атмосферного фронта, местами возможны небольшие дожди.

Ветер ожидается слабый юго-западный, 1-6 метров в секунду, атмосферное давление повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.