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Синоптики обещают в понедельник в Москве рекордное потепление
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Синоптики обещают в понедельник в Москве рекордное потепление 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Температура в Москве в понедельник может побить рекорд для этого дня, установленный в 1920 году, когда воздух в городе прогрелся до 21 градуса, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
"В Москве температура ожидается на уровне рекордных значений: мы прогнозируем повышение температуры в Москве до плюс 19 — плюс 21 градуса, в Подмосковье — плюс 17 — плюс 22 градуса", — сказал РИА Новости специалист «Фобос».
Последний раз в этот день температура в Москве достигала 21 градуса 16 апреля 1920 года, таким образом может быть побит почти столетний рекорд, уточнили в «Фобосе».
По данным центра погоды, большую часть понедельника столичный регион будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. При переменной облачности погода будет без осадков, но ближе к вечеру, с приближением тёплого атмосферного фронта, местами возможны небольшие дожди.
Ветер ожидается слабый юго-западный, 1-6 метров в секунду, атмосферное давление повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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