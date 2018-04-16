Ещё
Рекорд тепла 1920 г. может быть повторен в Москве 16 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекорд тепла 1920 г. может быть повторен в Москве 16 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Метеовести
В Москве в понедельник температура воздуха может повторить рекорд 1920 г. и подняться до 21 градуса. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице плюс 19-21 градусов, по области плюс 17-22 градуса. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Относительная влажность 43%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм рт. ст. Добавим, что так тепло 16 апреля было последний раз 98 лет назад (1920 г., плюс 21 градус), возможен повтор рекорда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что большую часть дня столичный регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием солнечной, сухой и аномально теплой погоды с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы, что соответствует показателям начала июня. Вечером, с приближением слабовыраженного теплого фронтального раздела, пройдут незначительные дожди.
Агентство «Москва»: последние новости
Питомцев Московского зоопарка начнут переводить в летние вольеры с апреля Дептранс: Доход заммэра Москвы М.Ликсутова в 2017 г. получен от продажи квартиры и автомобиля С.Собянин обратился к В.Путину с просьбой о создании в Москве научно-производственного кластера
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты720
На Россию надвигаются опасные заморозки9
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа156
Глава Франции выдвинул обвинение России808
За Асада: понедельник начинается с санкций180
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
03:49
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Шоу-бизнес
00:31
Гуф показал интимное фото с Кети Топурией
Шоу-бизнес
02:48
Китай бросил вызов США
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение