Рекорд тепла 1920 г. может быть повторен в Москве 16 апреля

Москве в понедельник температура воздуха может повторить рекорд 1920 г. и подняться до 21 градуса. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице плюс 19-21 градусов, по области плюс 17-22 градуса. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Относительная влажность 43%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм рт. ст. Добавим, что так тепло 16 апреля было последний раз 98 лет назад (1920 г., плюс 21 градус), возможен повтор рекорда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большую часть дня столичный регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием солнечной, сухой и аномально теплой погоды с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы, что соответствует показателям начала июня. Вечером, с приближением слабовыраженного теплого фронтального раздела, пройдут незначительные дожди.