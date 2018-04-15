Марат Хуснуллин: Районы получают точки притяжения

На карте столицы до конца года появятся десять объектов культуры. Об этом 15 апреля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Заместитель мэра рассказал, что в числе объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2018-м, — филармония в «Зарядье».

— К лету планируем завершить строительство концертного зала в парке. Это будет объект мирового уровня, его открытия ждут многие москвичи, — отметил Марат Хуснуллин.

Среди готовящихся ко вводу объектов — театр Et Cetera. В здании будут находиться залы для репетиций, склады и технические помещения. В него можно пройти по переходу из фойе главного здания, расположенного по соседству. На первом этаже расположат кассы, гардероб, детскую комнату.

Также в 2018 году заработают четыре досугово-культурных центра в трех округах столицы. Город создает новые точки притяжения для жителей районов. Сегодня такие центры отвечают тенденциям и запросам горожан любого возраста. Это современный дизайн, доступ к бесплатному интернету и другое.

«РАССКАЗОВКУ» ПЕРЕДАЮТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕТРОПОЛИТЕНУ. ЛИТЕРАТУРНУЮ СТАНЦИЮ УКРАСИЛИ ПАНЕЛИ С КОДАМИ ОТ КНИГ

В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин осмотрел ход строительства станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.

Эту самую отдаленную от Московской кольцевой автодороги подземную станцию называют самой литературной в системе столичного метрополитена. Внутреннее оформление станции напоминает библиотеку. Путевые стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильного телефона можно скачать понравившееся произведение в дорогу.

Сама «Рассказовка» находится в Новой Москве на территории города-парка «Переделкино Ближнее» в пяти минутах ходьбы от жилых домов.

С ее открытием путь от одноименной деревни на присоединенных территориях до центра Москвы займет не более получаса. Станция входит в состав участка Калининско-Солнцевской линии, который запустят летом этого года. На отрезке желтой ветки расположатся семь станций.

— Участок находится в высокой степени готовности. В целом радиус готов на 90 процентов, однако мы уже начали передавать эксплуатирующим службам метрополитена станции, — сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, строители постепенно передают станции «Рассказовка», «Озерная» и «Новопеределкино» в эксплуатацию Московскому метрополитену.

— На многих станциях уже ведутся архитектурная отделка, облицовка декоративными панелями, завершается монтаж инженерных систем и коммуникаций, — сообщил заместитель мэра.

Марат Хуснуллин подчеркнул: запуск движения по участку от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» позволит почти 600 тысяч москвичей сократить время на поездку в центр города до 45 минут.

— Кроме того, за счет использования жителями подземного транспорта будет существенно снижена нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе, что несет не только экономию времени для местных жителей, но и улучшает экологическую ситуацию в близлежащих района, — добавил Марат Хуснуллин.

На базе ряда станций нового отрезка Калининско-Солнцевской линии построят транспортно-пересадочные узлы. Как рассказал Альберт Суниев , заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект», транспортно-пересадочный узел «Рассказовка» объединит три вида транспорта — метро, автобусы и линию скоростного трамвая, которая протянется от железнодорожной платформы Мичуринец через административно-деловой центр в Коммунарке к железнодорожной станции Бутово.

— В состав технологической части узла войдут многоуровневые паркинги, подземные пешеходные переходы, отстойно-разворотные площадки для общественного транспорта, административное здание, а также здание для отдыха локомотивных бригад, — сообщил он. — В составе коммерческой части транспортно-пересадочного узла инвесторы возведут недвижимость, в том числе жилье, детский сад, рядом расположится торговый центр.

После сдачи участка от «Мичуринского проспекта» до «Рассказовки» город продолжит развивать это направление столичной подземки.