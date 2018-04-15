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Власти Москвы рассматривают возможность сноса разрушающегося дома в центре Москвы
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Власти Москвы рассматривают возможность сноса разрушающегося дома в центре Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность сноса аварийного дома в Пушкаревом переулке в центре города. Об этом в воскресенье сообщил телеканал «360» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
"Сейчас здание в серьезном состоянии, идут продольные трещины, сверху донизу. Здание примыкает к соседнему дому, сверху разрывы уже 15 сантиметров, посередине здания тоже разрывы 15 сантиметров. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопросы предотвращения разрушения. Есть несколько вариантов, вплоть до того, чтобы это здание сносить", — сказал Бирюков.
Бирюков также сообщил, что жители четырех соседних домов расселены по гостиницам за счет средств города и собственника.
Шестиэтажное здание в Пушкаревом переулке в центре Москвы, находящееся на реконструкции, частично обрушилось в воскресенье. По данным комплекса городского хозяйства, обвалилась наружная стена дома. Как уточнили городские власти, в момент обрушения в здании никого не было.
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