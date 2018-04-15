Власти Москвы рассматривают возможность сноса разрушающегося дома в центре Москвы

"Сейчас здание в серьезном состоянии, идут продольные трещины, сверху донизу. Здание примыкает к соседнему дому, сверху разрывы уже 15 сантиметров, посередине здания тоже разрывы 15 сантиметров. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопросы предотвращения разрушения. Есть несколько вариантов, вплоть до того, чтобы это здание сносить", — сказал Бирюков.

Бирюков также сообщил, что жители четырех соседних домов расселены по гостиницам за счет средств города и собственника.

Шестиэтажное здание в Пушкаревом переулке в центре Москвы, находящееся на реконструкции, частично обрушилось в воскресенье. По данным комплекса городского хозяйства, обвалилась наружная стена дома. Как уточнили городские власти, в момент обрушения в здании никого не было.