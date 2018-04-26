Ещё
В Петербурге зрителям матча «Зенит»-ЦСКА дадут 103 автобуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге зрителям матча «Зенит»-ЦСКА дадут 103 автобуса 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге для зрителей матча «Зенит»-ЦСКА выделили 103дополнительных автобуса, передает «Пасажиравторанс».
Игры состоятся в воскресенье — 29 апреля. Бесплатные шаттлы начнут курсировать от «Петроградской», «Выборгской» и «Чкаловской» станций метро за три часа до начала матча и три часа спустя.
В период c 13:30 до 16:30 будут открыты маршруты: S3 от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров», S4 от ст.м. «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров», S6 от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной ул.
В период с 13:30 до 15:30 автобусы маршрута S6 будут следовать по удлиненной трассе от ст. метро «Чкаловская» до парковки у «Сибур Арены». А затем по своему обычному маршруту от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной ул.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На Дворцовой площади пройдет первая репетиция парада Победы Станцию «Площадь Александра Невского-1» закрыли для пассажиров в час пик 28 апреля в Санкт-Петербурге закроют станцию «Приморская»
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом276
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол198
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…477
Макаревич снова оскорбил россиян1092
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение