В Петербурге зрителям матча «Зенит»-ЦСКА дадут 103 автобуса

Игры состоятся в воскресенье — 29 апреля. Бесплатные шаттлы начнут курсировать от «Петроградской», «Выборгской» и «Чкаловской» станций метро за три часа до начала матча и три часа спустя.

В период c 13:30 до 16:30 будут открыты маршруты: S3 от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров», S4 от ст.м. «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров», S6 от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной ул.

В период с 13:30 до 15:30 автобусы маршрута S6 будут следовать по удлиненной трассе от ст. метро «Чкаловская» до парковки у «Сибур Арены». А затем по своему обычному маршруту от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной ул.