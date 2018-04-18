В Петербурге каскадом закрылись шесть станций метро

Санкт-Петербурге парализовано движение на красной линии метро, сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП. СПб».

По предварительной информации, на красной ветке произошла поломка подвижного состава. Специалисты работаютнад тем, чтобы побыстрее отбуксировать поезд в депо.

«На красной ветке в 13:00 выгнали всех из поезда на ст.метро Балтийская. После этого пошла информация через громкоговоритель об увеличенном интервале движения поездов», — передают очевидцы. «По техническим причинам Владимирская закрыта. Стояли 40 минут в тоннеле. Еле доехали до станции метро Площадь Восстания», — жалуются пассажиры.