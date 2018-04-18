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В Петербурге каскадом закрылись шесть станций метро
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В Петербурге каскадом закрылись шесть станций метро 

АиФ Санкт-Петербург 41 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге парализовано движение на красной линии метро, сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП. СПб».
По предварительной информации, на красной ветке произошла поломка подвижного состава. Специалисты работаютнад тем, чтобы побыстрее отбуксировать поезд в депо.
«На красной ветке в 13:00 выгнали всех из поезда на ст.метро Балтийская. После этого пошла информация через громкоговоритель об увеличенном интервале движения поездов», — передают очевидцы. «По техническим причинам Владимирская закрыта. Стояли 40 минут в тоннеле. Еле доехали до станции метро Площадь Восстания», — жалуются пассажиры.
По последним данным, были также закрыты: Пушкинская и Балтийская, Чернышевская и Кировский Завод, Проспект Ветеранов и Ленинский проспект.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Санкт-Петербурге закрыли станцию «Владимирская» С 20 апреля в Петербурге ограничат движение по Обуховскому мосту Станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» появились на «Яндекс.Картах»
 Ещё 7 источников 
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