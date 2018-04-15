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Первые станции коричневой ветки метро Петербурга откроют в 2022 году
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Первые станции коричневой ветки метро Петербурга откроют в 2022 году 

Ivyborg.ru 1 час назад
Работы на новом участке Красносельско-Калининской линии метро между станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская» должны завершить в 2022 году. Это следует из ответа губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запрос Алексея Цивилева.
Парламентарий обратился к Полтавченко после того, как Смольный перебросил на строительство станций Фрунзенского радиуса денежные средства, предназначенные для строительства Красносельско-Калининской (коричневой) ветки.
«Юго-Западная» и «Путиловская» станут первыми станциями коричневой линии. С «Путиловской» можно будет пересесть на станцию «Кировский завод» красной ветки.
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