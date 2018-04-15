Первые станции коричневой ветки метро Петербурга откроют в 2022 году

Парламентарий обратился к Полтавченко после того, как Смольный перебросил на строительство станций Фрунзенского радиуса денежные средства, предназначенные для строительства Красносельско-Калининской (коричневой) ветки.