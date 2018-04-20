Названы сроки закрытия станции метро «Академическая» в Петербурге

Метро «Академическая» в Петербурге закроется на капитальный ремонт на 11 месяцев. О сроках проведения работ на станции рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«Академическая» закроется для пассажиров в конце июля, а распахнутся двери станции уже в середине 2019 года.

Для удобства пассажиров трассы «социальных» автобусных маршрутов №№102, 153 и 178 продлят до станции «Гражданский проспект», а автобус №61 будет проезжать рядом с метро «Политехническая», где специально установят временную остановку.

Трамвайный маршрут №38 будет заканчиваться на ж/д станции «Кушелевка», а трамвай №61, наоборот, станнит ходить дальше — до метро «Выборгская».

Маршрутки №50 будут теперь ходить до Нартовской улицы, а маршруты №№ К-9, К-72, К-193 будут следовать около станции «Политехническая».