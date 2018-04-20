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Названы сроки закрытия станции метро «Академическая» в Петербурге
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Названы сроки закрытия станции метро «Академическая» в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Метро «Академическая» в Петербурге закроется на капитальный ремонт на 11 месяцев. О сроках проведения работ на станции рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.
«Академическая» закроется для пассажиров в конце июля, а распахнутся двери станции уже в середине 2019 года.
Для удобства пассажиров трассы «социальных» автобусных маршрутов №№102, 153 и 178 продлят до станции «Гражданский проспект», а автобус №61 будет проезжать рядом с метро «Политехническая», где специально установят временную остановку.
Трамвайный маршрут №38 будет заканчиваться на ж/д станции «Кушелевка», а трамвай №61, наоборот, станнит ходить дальше — до метро «Выборгская».
Маршрутки №50 будут теперь ходить до Нартовской улицы, а маршруты №№ К-9, К-72, К-193 будут следовать около станции «Политехническая».
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