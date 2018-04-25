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Из-за закрытия станции «Приморская» в Петербурге будет больше автобусов
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Из-за закрытия станции «Приморская» в Петербурге будет больше автобусов 

АиФ Санкт-Петербург 40 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В субботу, 28 апреля, из-за закрытия станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге увеличат количество наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».
Движение усилят на маршруте №100 «Наличная улица — станция метро „Адмиралтейская“. На линию выйдут четыре дополнительных автобуса. Также с 6 утра до 22 часов увеличат количество транспорта на маршруте №6 — до станции „Спортивная-2“.
Напомним, что „Приморскую“ закроют на один день из-за ввода в эксплуатацию новых станций „Новокрестовская“ и „Беговая“.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
28 апреля в Санкт-Петербурге закроют станцию «Приморская» С 20 апреля в Петербурге ограничат движение по Обуховскому мосту Станции «Беговая» и «Новокрестовская» откроются для пассажиров в мае
 Ещё 29 источников 
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