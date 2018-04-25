Из-за закрытия станции «Приморская» в Петербурге будет больше автобусов

В субботу, 28 апреля, из-за закрытия станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге увеличат количество наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Движение усилят на маршруте №100 «Наличная улица — станция метро „Адмиралтейская“. На линию выйдут четыре дополнительных автобуса. Также с 6 утра до 22 часов увеличат количество транспорта на маршруте №6 — до станции „Спортивная-2“.

Напомним, что „Приморскую“ закроют на один день из-за ввода в эксплуатацию новых станций „Новокрестовская“ и „Беговая“.