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Дорогу у станции метро «Достоевская» в Петербурге перекроют на три дня
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Дорогу у станции метро «Достоевская» в Петербурге перекроют на три дня 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение у станции метро «Достоевская» в Петербурге ограничат на три дня из-за дорожных работ, передает пресс-служба КРТИ.
По информации ведомства, с 23 по 25 апреля для водителей будет недоступен проезд от Колокольной улицы к переулку Щербакова. Движение здесь будет полностью закрыто.
Также в период с 24 по 26 апреля будет закрыт перекресток Корпусной и Малой Зелениной улиц.
Автовладельцам советуют заранее планировать свои маршруты.
Напомним, в настоящее время в Северной столице идет масштабный ремонт дорог. На главном проспекте города — Невском — работы будут вестись до середины мая.
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