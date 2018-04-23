Дорогу у станции метро «Достоевская» в Петербурге перекроют на три дня

Движение у станции метро «Достоевская» в Петербурге ограничат на три дня из-за дорожных работ, передает пресс-служба КРТИ.

По информации ведомства, с 23 по 25 апреля для водителей будет недоступен проезд от Колокольной улицы к переулку Щербакова. Движение здесь будет полностью закрыто.

Также в период с 24 по 26 апреля будет закрыт перекресток Корпусной и Малой Зелениной улиц.

Автовладельцам советуют заранее планировать свои маршруты.

Напомним, в настоящее время в Северной столице идет масштабный ремонт дорог. На главном проспекте города — Невском — работы будут вестись до середины мая.