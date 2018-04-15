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Москвичи открыли купальный сезон
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Москвичи открыли купальный сезон и поплатились 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице 14 апреля спасли двух мужчин, попытавшихся искупаться в водоемах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Один из них, 29-летний москвич, утром залез в пруд на улице Суздальской (вероятно, имеется в виду Суздальский пруд в Новокосино). Его госпитализировали с переохлаждением.
Примерно в это же время из Москвы-реки в районе Строгинской поймы вытащили 76-летнего пенсионера. Его также отправили в больницу.
14-15 апреля в столице наблюдается солнечная погода, температура воздуха днем достигала 17 градусов по Цельсию.
В прошлом году купальный сезон в Москве официально был открыт 1 июня, но из-за холодной погоды жители массово начали купаться в столичных водоемах ближе к концу июля.
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