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В ближайшее время состоятся пробные пуски метро на станцию «Стрелка»
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В ближайшее время состоятся пробные пуски метро на станцию «Стрелка» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В ближайшее время состоятся пробные пуски метро на станцию «Стрелка»15 апреля вице-премьер Виталий Мутко и глава региона Глеб Никитин проверили ход работ на станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. «Сейчас на станции все работы идут по графику, — рассказал представитель генподрядчика. — На контактный рельс уже подведён ток, завершается внутренняя отделка станции, установлены лавочки».
Как отметил Глеб Никитин, станция метро «Стрелка» станет важным транспортным узлом во время Чемпионата мира по футболу, а затем будет служить жителям города.
— Решение построить станцию метро «Стрелка» было правильным. Станция позволит улучшить транспортную логистику в городе. Абсолютно точно, что «Стрелка» будет введена в строй вовремя, — подчеркнул Виталий Мутко.
Напомним, вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе рабочего визита в Нижний Новгород вместе с главой региона Глебом Никитиным проверил ход работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Нижний Новгород, железнодорожного вокзала, а также встретился с командой «Олимпиец». В завершение своего визита вице-премьер посмотрит тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что 19 марта 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на станции метро «Стрелка». На нем присутствовали представители правительства региона, подрядной организации (ООО «СК „УС-620“), МКУ „ГУММиД“.
— На данный момент предстоит выполнить еще немало работ, прежде отделочных, — отметил, открывая совещание, глава региона. — Необходимо завершить работы в установленный срок, к 30 апреля. При этом сделать все качественно, оценивать результат будут жители и гости города.
Глава региона поставил задачу исполняющему обязанности заместителя губернатора Антону Аверину — осуществлять непрерывный контроль за ходом работ.
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