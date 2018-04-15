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Необычная пробка длиной свыше 13 км зафиксирована на севере Москвы
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Необычная пробка длиной свыше 13 км зафиксирована на севере Москвы 

РИАМО 11 минут назад
Фото: РИАМО
Крупная пробка длиной более 13 километров образовалась в районе Ярославского шоссе на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс. Пробки».
«Зафиксирована необычно сложная пробка — Ярославское шоссе, от поселка Лесной до моста через Клязьму. В пробке длиной 13,2 километра можно потерять 1 час 37 минут, что на 50 минут больше обычного», — говорится в сообщении.
Общая загруженность дорог столицы днем в воскресенье составляет три балла из десяти возможных.
Теплая погода без осадков ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, воздух может прогреться до 17 градусов.
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