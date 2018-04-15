Необычная пробка длиной свыше 13 км зафиксирована на севере Москвы

Крупная пробка длиной более 13 километров образовалась в районе Ярославского шоссе на севере Москвы , говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс. Пробки».

«Зафиксирована необычно сложная пробка — Ярославское шоссе, от поселка Лесной до моста через Клязьму. В пробке длиной 13,2 километра можно потерять 1 час 37 минут, что на 50 минут больше обычного», — говорится в сообщении.

Общая загруженность дорог столицы днем в воскресенье составляет три балла из десяти возможных.