Ещё
Собянин позвал всех в «Космос»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин позвал всех в «Космос» 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан в обновленный павильон «Космос» на ВДНХ, передает РИАМО.
«Все невероятно интересно, и действительно — глаза прямо разбегаются! А самое главное, посетители больше узнают о великой роли нашей страны в освоении космоса», — написал градоначальник во «ВКонтакте».
Павильон, прошедший масштабную реконструкцию, открыли в День космонавтики, 12 апреля. В частности, там создан музейный центр «Космонавтика и авиация». В церемонии открытия павильона поучаствовал президент Владимир Путин.
Мослента: последние новости
Москвичи открыли купальный сезон и поплатились Медвежат-сирот приютят в Москве В Москве собрались готовить IT-медиков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай бросил вызов США173
Британия готовится к «российской атаке возмездия»334
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»151
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт11
Собчак угодила в громкий скандал230
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение