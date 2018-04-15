Сергей Собянин пригласил москвичей посетить музейный центр «Космонавтика и авиация»

Гости обновленного павильона «Космос» смогут узнать о роли России в освоении космоса.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столичного региона посетить обновленный павильон «Космос», открытый на ВДНХ после реконструкции.

— В павильоне «Космос» на ВДНХ можно почувствовать себя ребенком. Все невероятно интересно, и действительно — глаза прямо разбегаются! А самое главное, посетители больше узнают о великой роли нашей страны в освоении космоса, — написал мэр города на официальной странице в Твиттер.

В павильоне #КосмосНаВДНХ можно почувствовать себя ребенком. Все невероятно интересно, и действительно — глаза прямо разбегаются! А самое главное, посетители больше узнают о великой роли нашей страны в освоении космоса. pic.twitter.com/xPAMxVLxQT

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 апреля 2018 г.

Отметим, что павильон №4 «Космос», в котором находится новый музейный центр «Космонавтика и авиация», открылся на ВДНХ после комплексной реконструкции в День космонавтики, 12 апреля.

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