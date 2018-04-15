Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 5,6% в I квартале 2018 года

В первом квартале 2018 года Октябрьская железная дорога перевезла более 32,6 миллиона пассажиров, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте РЖД.

«В январе-марте 2018 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 32,6 миллиона пассажиров, что на 5,6% превышает показатели аналогичного периода 2017 года», — говорится в сообщении.

Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило порядка 29 миллионов (плюс 5%), пассажиров поездов дальнего следования — более 3,7 миллиона (плюс 10,9%). Пассажирооборот в первом квартале составил порядка 3,8 миллиарда пасс-км (плюс 8,7%).

В марте текущего года на ОЖД отправлено порядка 11,5 миллиона пассажиров (плюс 1% к марту 2017 года), из них в пригородном сообщении — более 10,2 миллиона (соответствует показателям марта 2017 года), в дальнем следовании — порядка 1,3 миллиона (плюс 15,6%). Пассажирооборот в марте составил порядка 1,3 миллиарда пасс-км (плюс 10,6%).