Синоптики пообещали ростовчанам теплую, но пасмурную неделю

Сегодня, 16 апреля, в Ростове будет теплая погода. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до +16 градусов, ветер до 9 метров в секунду. Во вторник, по прогнозам синоптиков, насладиться солнечной погодой уже не удастся: в городе весь день будет пасмурно. Но похолодания не будет, в Ростове, наоборот, еще больше потеплеет: до +19 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9 °C, а в среду, 18 апреля, поднимется до +21 °C.

— В четверг и в пятницу в Ростове будут идти дожди, — сообщили специалисты сайта Gismeteo.

В эти дни в донской столице немного похолодает. Температура воздуха днем в четверг составит +17, в пятницу +14 градусов.