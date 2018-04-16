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Синоптики пообещали ростовчанам теплую, но пасмурную неделю
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Синоптики пообещали ростовчанам теплую, но пасмурную неделю 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 16 апреля, в Ростове будет теплая погода. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до +16 градусов, ветер до 9 метров в секунду. Во вторник, по прогнозам синоптиков, насладиться солнечной погодой уже не удастся: в городе весь день будет пасмурно. Но похолодания не будет, в Ростове, наоборот, еще больше потеплеет: до +19 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9 °C, а в среду, 18 апреля, поднимется до +21 °C.
— В четверг и в пятницу в Ростове будут идти дожди, — сообщили специалисты сайта Gismeteo.
В эти дни в донской столице немного похолодает. Температура воздуха днем в четверг составит +17, в пятницу +14 градусов.
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