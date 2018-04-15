Фрунзенскую набережную открыли для проезда

Фрунзенскую набережную в Москве открыли для проезда

Фрунзенскую набережную в Москве отремонтировали на день раньше и открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Работы по прокладке нового асфальта проводились на участке от Крымского моста до Хамовнического вала. Завершить работы досрочно удалось благодаря хорошей погоде и большому количеству рабочих. Всего в работах принимали участие 600 человек, а также использовалось 15 катков, семь асфальтоукладчиков и свыше 200 самосвалов.

Разметка на новом покрытии будет нанесена через две недели.

Банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay можно будет расплатиться с 15 апреля на трех маршрутах наземного общественного транспорта в Москве.

Для оплаты поездки достаточно приложить банковскую карту или мобильный гаджет к валидатору возле кабины водителя. Помимо удобства, есть и прямая финансовая выгода — проезд будет стоить 40 рублей, что на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты в салоне.