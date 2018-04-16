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Москвичам пообещали первую грозу и выпадение 27 мм осадков ночью в среду
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Москвичам пообещали первую грозу и выпадение 27 мм осадков ночью в среду 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Синоптики предупредили жителей столицы и области о первой в году грозе в середине текущей недели.
Ранее Sobesednik.ru писал, что со вторника, 17 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается похолодание до плюс 12 градусов и ливневые дожди, которые прекратятся только к пятнице.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», синоптики также предупреждают москвичей о начале грозового периода.
По словам специалистов первую весеннюю грозу в Москве стоит ожидать уже в ночь на среду, 18 апреля.
При этом подчеркивается, что всего в течение суток в столице выпадет 27 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы.
ИД «Собеседник»: последние новости
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