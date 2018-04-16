Москвичам пообещали первую грозу и выпадение 27 мм осадков ночью в среду

Синоптики предупредили жителей столицы и области о первой в году грозе в середине текущей недели.

Ранее Sobesednik.ru писал, что со вторника, 17 апреля, в Москве Подмосковье ожидается похолодание до плюс 12 градусов и ливневые дожди, которые прекратятся только к пятнице.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», синоптики также предупреждают москвичей о начале грозового периода.

По словам специалистов первую весеннюю грозу в Москве стоит ожидать уже в ночь на среду, 18 апреля.

При этом подчеркивается, что всего в течение суток в столице выпадет 27 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы.