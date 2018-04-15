В Вашингтоне состоялся традиционный парад, посвященный фестивалю цветущей сакуры

Вашингтон, 14 апреля / Синьхуа / — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)

Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)

Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)

Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)

Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)