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В Вашингтоне состоялся традиционный парад, посвященный фестивалю цветущей сакуры
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В Вашингтоне состоялся традиционный парад, посвященный фестивалю цветущей сакуры 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)
Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)
Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)
Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)
Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу в столице США прошел традиционный парад, посвященный ежегодному фестивалю цветущей сакуры, который привлекает большое количество туристов. (Синьхуа)
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