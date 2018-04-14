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Движение ограничат на участке Крестовоздвиженского пер. 16-27 апреля из-за прокладки инженерных сетей
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Движение ограничат на участке Крестовоздвиженского пер. 16-27 апреля из-за прокладки инженерных сетей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение будет ограничено с 16 по 27 апреля на участке Крестовоздвиженского пер. в связи с прокладкой инженерных сетей на Арбатской площади, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Движение будет ограничено с 16 по 27 апреля с 01:30 до 05:30 на участке Крестовоздвиженского пер. от д. 4 до пересечения с ул. Воздвиженка в связи с прокладкой инженерных сетей на Арбатской площади», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ограничение будет действовать на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.
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