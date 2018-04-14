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Сергей Собянин рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в столице
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Сергей Собянин рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в столице 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Всего с 2010 года освещением было оборудовано 17 тысяч городских объектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, кто и как управляет подсветкой архитектурных сооружений в городе.
— Я уже говорил, что Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Ночная столица ослепительно красива, — написал Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети Твиттер.
Я уже говорил, что Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Ночная столица ослепительно красива! А теперь посмотрите, кто и как «управляет» светом. https://t.co/n4xzjUIlj0
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 апреля 2018 г.
Он предложил москвичам посмотреть видео, которое рассказывает о работе Московского центра управления сетями.
Подсветка зданий в Москве вызывает причудливую игру света и тени и подчеркивает архитектуру #подсветка #освещение pic.twitter.com/c2XmUZ8GDm
— Москва (@moscow) 13 апреля 2018 г.
Из видеоролика следует, что специалисты следят за тем, чтобы более 15 тысяч километров электропередачи были в исправном состоянии, а теперь и дистанционно управляют почти 50 тысячами фонарей. Диспетчеры могут выключать или включать «умные светильники», когда в этом есть необходимость — например, когда выдался солнечный день, или же когда, наоборот, небо заволокло тучами.
Всего с 2010 года освещением было оборудовано 17 тысяч столичных объектов, благодаря чему Москва стала светлее на 40 процентов.
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