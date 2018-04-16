В Москве железнодорожные платформы готовят к чемпионату мира по футболу

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Железнодорожные платформы в Москве активно готовят к лету, в том числе к чемпионату мира по футболу, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

"Пригородные железнодорожные перевозчики также готовят инфраструктуру к летнему сезону. Так, Центральная пригородная пассажирская компания выполнит работы по покраске и помывке турникетных павильонов, зданий вокзалов, а также самих платформ. Кроме того, будут отремонтированы покрытия платформ и убрана прилегающая территория", — рассказал Ликсутов РИА Новости.

По его словам, специалисты проверят работу всего оборудования электропоездов. Кроме того, подготовка к новому сезону затронет и сотрудников самой компании: до 31 мая они перейдут на летнюю форму одежды.

"Также проводится активная подготовка железнодорожных станций и платформ к чемпионату мира по футболу. В Москве выполнен капитальный ремонт двух платформ на станции Тушино. В ближайшее время будет завершён капитальный ремонт на станции Москва-Сортировочная Киевская, Очаково, Бирюлево-пассажирская платформа №2", — сказал заммэра.

Он добавил, что в течение апреля и мая Московско-Тверская пригородная пассажирская компания также будет проводить ремонтно-покрасочные работы. Объекты железнодорожной инфраструктуры на платформах и станциях приведут в порядок после зимы — на них обновят краску, удалят ржавчину и заменят сломанные детали, поделился Ликсутов.