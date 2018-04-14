Новая неделя в Ростове начнется с отключений света

В течение всех рабочих дней следующей недели апреля на ряде улиц в Ростове-на-Дону будет временно прекращаться подача электроэнергии. Как стало известно «Деловому сообществу», неудобства жителей будут связаны с тем, что на оборудовании будут проводиться технические работы. В понедельник, 16 апреля, без света с 9 до 18 часов останутся дома по следующим адресам: улица Социалистическая, 60, 66, 61, 69; проспект Буденновский, 26 и переулок Соборный, 19. На час раньше свет вернут на улица Штахановского, 20, 20/1, 22, 24; переулок Александровский спуск, 1–161, 2–158; переулок Водопроводном, 2, 102–104, 3–7; переулок Ветреном; переулок Глазунова, 3–29, 28–36; улица Красносельской, 9–15, 22–36; улица Кустанайской, 1–79, 2–80; улица Миллеровской, 1–67, 2–72; улица Мичуринской, 24–56, 65–91; улица Толмачева, 1–73, 12–90, переулок Аэроклубовский, 1–15, 2–12; улица Войкова, 44–64; переулок Корабельный, 1–11, 2–16; улица Набережная, 203–283; улица Судостроительная, 3–9, 4–14; улица Циолковского, 79–283, 144–158. Также в понедельник, но с 10 до 16 часов отключат свет на проспект 40-летия Победы, в домах № 73д, 73е и № 75 д, е, ж, а с 10:30 до 15 — на улица Московской, 53, 55, 55а, 57, 59 и улица Темерницкой, 50.

В течение двух дней, в понедельник и вторник, 16 и 17 апреля, не будет света на улице Красной, 30–80, 49–97; проспекте Стачки,122–156; улице 6-ой Кольцевой, 93а, 93/1, 93/2, 82–84; улице Фестивальной, 12, 12а. Неудобства придется терпеть с 9 до 17 часов. Непосредственно во вторник, в это же время, обесточат дома, которые находятся по следующим адресам: улица Штахановского, 20, 20/1, 22, 24; улица Мурлычева, 27–53, 24–46; улица 16-й линии, 16–32, 11–39; 15–21; улица 14-й линии, 19–46; улица Авиационная, 1–25, 2–24; улица Выгодская, 1–17, 2–22; улица Калинина, 50–76; улица Крайняя, 9–17; улица Мадояна, 46–58, 58а, 65–83; улица Осипенко, 1–11, 2–14; улица Профсоюзная, 121–171; улица Разина, 56–70; в переулок Энтузиастов, 1–17, 2–18; улица Новостроевская, 173–219, 182–230; улица Книжной, 177–217, 196–248; переулок Гарибальди, 35–81, 28–78; переулок Руднева, 59–73, 54–78; улица Погодина, 20/2, 20/3; улица Ларина 43/1, 43/2, проспект 40 лет Победы, 73д, е и проспект 40 лет Победы, 75 д, е, ж, улица Добровольского, 24, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, 30б; рынок «Шайба»; улица Королева, 10, 10/1, 10/3, 12, 10/1, 10а, 16б.

В среду, 18 апреля, в такие же часы, не будет света на улице Авиационной, 27–31; улице Выборгской, 19–49, 22–66; в переулке Глазунова, 1–15, 2–26; на улице Запорожской, 1–63, 2–36, 42; улице Калинина, 65–67, 74–76; в переулке Коротком, 1–9, 2–12; на улица Крайней 1–15, 2–26; на улице Толмачева, 8–10; улице В. Пановой, 1–23, 8–32, улице Добровольского, 8/1,8/2,8/3; улице Волкова,3/4; улице Комарова, 7/4, 9/5 и в школе № 104, улице Орбитальной, 54, 56а, 58; улице Беляева, 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58. На следующий день, 19 апреля, с 9 до 17 часов обесточены будут дома на проспекте Шолохова, 60–84; улице 14-й линии, 65–71; переулке Лечебного, 1–27, 2–28; проспекте Буденновского, 91/ 258, 93/ 291, 97; улице Катаева, 242–258, 275, 291, 293; улице Черепахина, 213–243, 204; переулке Островского, 143; 145, улице Тельмана, 55–71, 36, 58; улице Лермонтовской, 90, 92, 93–117; улице Греческого Города Волос, 25, 35; в переулке Газетном, 111–115; переулке Семашко, 98–106. В полдень в этот же день электричество вернется жителям домов № 41, 41б, 43/2, 43/36 на проспекте Космонавтов.

В последний рабочий день недели, 20 апреля, без света останутся дома в переулке Белозерском , 11–19, 16–18; на улица Благодатной, 2–20, 5–23; в переулке Вагайском, 1–25, 2–22; на улице Вольской, 1–11; в переулок Выгодском, 1–17, 2–16; переулке Вязовском, 1–15, 2–32; переулке Дивном, 1–13, 2–14; переулок Еланском, 1–27, 2–20; переулке Елецком, 1–19; переулке Знаменском, 1–19, 2–20; переулке Кислородном, 2–8, 7–15; на улица Лесопарковой, 45–49, 56–58. Здесь электричество дадут только к вечеру, а по следующим адресам — улица Жмайлова, 21,

21а, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23/3; проспект Стачки 220, 222а, 224, 226 под. 3, 226а — уже к часу дня. И, наконец, главные неудобства придется ощутить жителям домов по адресам улица Ереванская, 12–28; улица 30-й линия, 2–8, 1–11; улица 31-й линия, 1–7, 2–8; улица 32-й линия, 1–17, 2–22; 1-й улица; 2-й улица; 3-й улица; 4-й улица; 5-й улица; улица Красноаксайская, 2–18; улица 43-й линия, 16–48, 17–29; улица 41-й линия, 26–52, 23–47; улица 39-й линия, 35–77, 80–92; улица 2-й Пролетарская, 77–89, 56–66. Здесь свет будут выключать всю рабочую неделю.