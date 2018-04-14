На Калининградской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда 

С сегодняшнего дня, в связи с началом «дачного» сезона на четырёх направлениях Калининградской железной дороги назначаются дополнительные пригородные поезда. Так, в направлении Стрельни пригородные поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням отправлением с Южного вокзала в 07:45, и обратно из Стрельни — в 19:10. На Мамоновском направлении утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин. На Балтийском направлении по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням назначено два поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 09:05, а обратно из Балтийска в 16:34. В направлении Черняховска утренний поезд будет следовать по вторникам, четвергам, воскресеньям и праздничным дням. Отправление из Калининграда в 08:50, обратно из Черняховска в 13:20.