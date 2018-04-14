Ещё
На Калининградской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Калининградской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
С сегодняшнего дня, в связи с началом «дачного» сезона на четырёх направлениях Калининградской железной дороги назначаются дополнительные пригородные поезда. Так, в направлении Стрельни пригородные поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням отправлением с Южного вокзала в 07:45, и обратно из Стрельни — в 19:10. На Мамоновском направлении утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин. На Балтийском направлении по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням назначено два поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 09:05, а обратно из Балтийска в 16:34. В направлении Черняховска утренний поезд будет следовать по вторникам, четвергам, воскресеньям и праздничным дням. Отправление из Калининграда в 08:50, обратно из Черняховска в 13:20.
Вести Калининград: последние новости
В Калининградской области провели учения десантники МЧС В Калининграде прокомментировали удары США по Сирии В Керчи начал работу общественный Совет по строительству Крымского моста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии323
Путин прокомментировал атаку по Сирии1532
Захарова отреагировала на ночной удар127
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии124
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»205
Видео
04:06
Порошенко перешел на личности
Украина В мире
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение